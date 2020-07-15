Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ evlerinde kalan 35 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün’ KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı yazılı açıklama yaparak, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün’ KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapmasında 35 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, “… diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.
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