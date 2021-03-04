Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Stop Erdoğan' soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York kentinde 'Stop Erdoğan' şeklindeki reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."
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