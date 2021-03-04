Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Stop Erdoğan' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York kentinde 'Stop Erdoğan' şeklindeki reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

(DHA)
04 Mart 2021 Perşembe, 14:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Stop Erdoğan' soruşturması
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."


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