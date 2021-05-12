Ankara Demirspor - Kocaelispor maçında foto muhabirlerine çirkin saldırı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:27

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Ankara Demirspor'un sahasında Kocaelispor’u konuk ettiği maçta istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmanın 43’üncü dakikasında Ankara Demirsporlu futbolcular, kale arkasında görevini yapmakta olan foto muhabirlerine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri Yunus Emre Kartal'ın ısınırken fotoğraf çekim alanını ihlal eden futbolculara 43. dakikada uyarıda bulunmasının ardından Ankara Demirsporlu futbolcu Serdar Eylik, ısrarla aynı yerde ısınmaya devam etti. Bunun üzerine maçta görev alan Kocaelili ve Ankaralı basın mensupları, futbolculara ikinci bir uyarıda bulundu. Karşılaşma devam ederken maçı bırakarak basın mensuplarının üzerine yürüyen Ankara Demirsporlu futbolcu Mustafa Kayabaşı, hakem tarafından uyarılmasına rağmen basın mensuplarına küfür etti. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu ise yaşanan olaylarda küfrü duymadığını ve bu nedenle futbolcuları ihraç edemediğini belirtti.



TCDD DAİRE BAŞKANINDAN SKANDAL İFADE

Ankara Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi ve TCDD Daire Başkanı Şems Çakıroğlu'nun ise sözlü ve fiziki saldırıyı savunarak, “Futbolcularım haklı, size az bile yaptılar” sözlerini kullanması tepki çekti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Birimi tarafından karakola götürülen İHA Foto Muhabiri Yunus Emre Kartal ve Demirören Haber Ajansı (DHA) foto muhabiri Harun Özalp, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan iki futbolcudan şikayetçi oldu.



Öte yandan Ankara Demirspor - Kocaelispor mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.