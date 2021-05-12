İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şampiyonluk kutlamaları için tedbir alınacağını söyledi.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıran kırana yarıştığı şampiyonluk yarışı cumartesi günü neticelenecek.
TEDBİR GELECEK
İçişleri Bakanı Soylu: "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz." dedi.
ADANA VE GİRESUN'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının kısıtlamaya rağmen sokaklara dökülmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
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