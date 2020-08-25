Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Yıldızların Altında Opera' etkinlikleriyle açıyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde sezon açılışı yapacak.
Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezona 1 Eylül'de "Yıldızların Altında Opera" etkinlikler dizisi ile Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak.
Açık havada eylül ayı boyunca yapılacak etkinlikler, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin konser alanı Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak.
Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin dörtte biri kullanılacak.
AÇILIŞ 'BİR TENOR ARANIYOR'LA
Sezon açılışı, 1 Eylül'de Ken Ludwig'in "Bir Tenor Aranıyor" isimli müzikal komedisi ile yapılacak, etkinlik dizisi 5 Eylül'de "Napoli Gecesi Konseri" ile devam edecek.
11 Eylül'de "Gala Konseri", 15 Eylül'de "Rus Gecesi Konseri", 18 Eylül'de "Koro Konseri" ile sürecek etkinlikler, 22 Eylül'de "Azerbaycan Gecesi Konseri" ile son bulacak.
7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler, saat 21.00'de başlayacak. Biletler "biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.
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