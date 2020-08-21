Ankara Film Festivali'nde Fellini ve Rohmer filmleriyle anılıyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 12:04

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, doğumunun 100. yılında İtalyan yönetmen Federico Fellini ve Fransız yönetmen Éric Rohmer’i filmleriyle anıyor. Festivalin Dünya Sineması bölümünün “Anısına” seçkisinde gösterilecek olan iki film, 1920 yılında doğmuş iki usta yönetmenin unutulmaz filmlerini sinema perdesinde seyirciyle buluşturuyor.





FELLINI'DEN AYLAKLIĞA ÖVGÜ

Seçkinin ilk filmi, İtalyan sinemasının dahi sinemacısı Federico Fellini’nin 1953 yapımı komedisi “I Vitelloni / Aylaklar” olacak. Yönetmenin başyapıtlarından “La Strada / Sonsuz Sokaklar”ı çekmeden bir önceki filmi de olan “Aylaklar”, 50'li yılların İtalya’sındaki kasvetli sahil kasabalarında yazın gelişini bekleyen ve çalışmayı adeta tabu sayarak günlerini aylaklık ederek geçiren Fausto, Leopoldo, Alberto, Riccardo ve Moraldo adlı beş gencin öyküsünü anlatıyor. Eleştirmenlerce bir hikâye anlatıcısı olarak Fellini'nin erken dönem dehasının kanıtı sayılan ve canlılığı ve sıcaklığıyla sarmalayan film, Nino Rota’nın müzikleriyle de hafızalara yerleşiyor. Senaryosunu Ennio Flaiano ve Tullio Pinelli ile birlikte yazan Federico Fellini’nin üçüncü filmi de olan “Aylaklar”, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar'a aday olmuş, Venedik Film Festivali’nde de Gümüş Aslan Ödülü’nü kazanmıştı.







“JANE AUSTEN'İN SİNEMADAKİ KARŞILIĞI”

Fransız yönetmen Éric Rohmer’in ahlâk hikayeleri serisinin beşinci filmi de olan “Claire's Knee / Claire’in Dizi” ise, 30’larındaki Jerome’un evlilik hazırlıkları öncesi bir göl kenarında geçirdiği tatili sırasında tanıştığı Claire adlı genç kadına duyduğu tutkudan yola çıkıyor. Rohmer sinemasından aşina olduğumuz basit olay kurgusuyla ilerleyen ve Jerome’un bastırılmış arzusunu felsefi alt metinlerle yoruma açan film, gösterime girdiği 1970 yılında “Jane Austen'ın sinemadaki karşılığı” sözleriyle karşılanmıştı. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre’ye aday olmuş, San Sebastian Film Festivali’nde de Altın İstiridye Ödülü’nü kazanan “Claire’in Dizi”, efsanevi sinema yazarının söylediği gibi; “Hâlâ iyi romanlar okuyan, iyi filmlere önem veren ve bazen de, düşünen insanlar için bir film”.

