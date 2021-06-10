Ankara Garı Katliamı davası 3 Eylül’e ertelendi

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Terör örgütü IŞİD’in, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlediği Gar Katliamı’na ilişkin davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada “örgüt yöneticiliğinden” 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki davanın görülmesine dün devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıklara söz verildi. Tanık H.Y, firari sanıklardan Savaş Yıldız’ın eşi olduğunu, Suriye’ye eşinin zoruyla gittiğini, çocuğu ve eşiyle Tabka’da 4 yıl kaldığını anlattı.

Terör örgütü IŞİD’le herhangi bir bağlantısı olmadığını ileri süren H.Y, “2 yıl önce Türkiye’ye geldim. Gar patlamasıyla ilgili bir bilgim yok” dedi. Firari sanıklardan Kasım Dere’nin eşi tanık S.D. de 2009’da evlendiğini, 2015 Mayıs’ta da Suriye’ye eşinin zoruyla gittiğini öne sürdü. S.D, gar saldırısıyla bilgisi bulunmadığını iddia ederek, eşinin de bir hava saldırısı sırasında öldürüldüğünü duyduğunu söyledi. Duruşma 3 Eylül’e ertelendi.

