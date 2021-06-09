HDP'li Buldan'dan kapatma davasına tepki: Hukuki dayanağı yok
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının haklı sebebi ve hukuki dayanağı olmadığını söyledi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının haklı sebebi ve hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Buldan, "Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir" dedi.
Avcılar'daki bir alışveriş merkezindeki etkinlik salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclislerinin 11. Olağan Genel Konferansı'nda konuşan Buldan, partileşme süreçlerinin HDK ile başladığını anlattı.
Kadınların HDK üzerinden yürüttüğü mücadelenin son derece değerli olduğunu belirten Buldan, "Siyasetteki kadın temsiliyetini ülke tarihinin en ileri seviyesine birlikte taşıdık. Eş başkanlık sistemini ortak mücadelemizde kurduk ve savunduk. Erkek sömürüsü ve şiddetine karşı her yerde omuz omuza birlikte mücadele verdik" diye konuştu.
HDP'YE YÖNELİK KAPATMA DAVASI
Kendileri ile demokratik siyaset zemininde mücadele edemeyenlerin güçlerini kırmaya çalıştığını söyleyen Buldan, şöyle devam etti:
"Partimiz HDP, yeni bir kapatma girişimiyle karşı karşıyadır. Partimize yönelik bu kapatma girişiminin elbette hiçbir haklı sebebi ve hukuki dayanağı yoktur, elbette ki olamaz. Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir."
Pervin Buldan, HDP'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını dile getirerek, "Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır, hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir" değerlendirmesini yaptı.
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