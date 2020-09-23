Ankara Kahveciler Odası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun önerisine destek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kahvecilerin çalışma koşullarıyla ile ilgili dile getirdiği, "yeni deste açılsın" önerisine Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven'den destek geldi. Güven, "Bu öneriyi kendisine biz söyledik. 7 aydır perişanız, çözüm arıyoruz" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada kahvecilerin çalışma koşullarına dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu, "Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit" önerisini sundu.
Kılıçdaroğlu'nun bu önerisine Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven'den destek geldi.
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Güven ile konuşmasını paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven ile konuştum. Güven, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yeni deste açalım' önerisini kendisine biz söyledik. 'Taşları hijyen edelim' de dedik. Kamuoyu niye bu kadar şaşırdı anlamadık. 7 aydır perişanız. Biz Çözüm arıyoruz" dedi. Özeti budur.."
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