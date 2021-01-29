Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik olarak, Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.
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