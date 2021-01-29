Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik olarak, Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.

IHA
29 Ocak 2021 Cuma, 09:24
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.


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