Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

29 Ocak 2021 Cuma, 09:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.