Ankara merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 1 tutuklama

17 Eylül 2020 Perşembe, 08:20

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, Ö.Y. ve E.İ.'yi 3 ay önce takibe aldı. Şüphelilerin, sahte parayla sosyal paylaşım sitesi üzerinden satışa sunulan ikinci el cep telefonlarını satın alıp, telefon bayilerine sattığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, sosyal medya üzerinden bağlantı kurdukları başka kişilerle beraber sahte paraları piyasaya sürdüğü belirlendi.



Polis, 15 Eylül Salı günü Ankara mezkezli İstanbul ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca, 6 bin 600 lira sahte para ve 64 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.