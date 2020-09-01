Ankara, Moskova ile Libya mesaisinde

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Libya’da Türkiye destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) içinde iç çekişme ve görevden almaların yaşandığı ortamda Türkiye ve Rusya, Libya konusunda yeniden masaya oturdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında askeri ve istihbarat yetkililerinin de yer aldığı Türk heyeti Moskova’da Rus yetkililerle temaslarda bulunuyor.

Türk ve Rus heyetlerin son dönemde sıcak gelişmelerin yaşandığı Libya’nın yanı sıra İdlib odağında Suriye’deki gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor. Doğu Akdeniz’de dikkatlerin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime odaklandığı bir ortamda 21 Ağustos’ta Libya’da UUH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ve Hafter güçlerinin müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda iki tarafın üzerinde uzlaştığı ateşkesi duyurmuşlardı.

Türkiye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Trablus ziyaretinden 4 gün sonra gelen Libya’daki ateşkes konusunda sessiz kalmıştı. Akar, geçen hafta AA Editör masasında Türkiye’nin Libya’da siyasi süreç ve kalıcı ateşkesten yana olduğunu belirtmiş ancak Sarraj ve Salih tarafından ilan edilen ateşkese yönelik bir destek açıklaması yapmamıştı.

Ateşkes konusundaki sessizlik, Ankara’nın son gelişmelerden memnun olmadığı yönünde yorumlanırken 28 Ağustos’ta Ankara’da Akar’la görüşen UUH İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın Türkiye’deyken Sarraj tarafından görevden alınması Libya’daki tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.

Trablus’ta yaşanan yolsuzluk protestoları nedeniyle Sarrac ve Başağa arasında görüş ayrılığı olduğu biliniyordu ancak ateşkes kararından sonra Paris’e davet edilen Sarraj’ın kendisine yönelik bir darbe tehdidi nedeniyle bu adımı attığı da konuyla ilgili iddialar arasında bulunuyor.

Sarrac, Başağa’nın ardından savunma bakanlığı ve genelkurmay başkanlığı için de yeni atamalar yaptı. Türkiye ile Rusya arasındaki bakan yardımcıları düzeyindeki Libya görüşmeleri ise haziran ayından bu yana sürüyor.

Haziran ayında Rus dışişleri ve savunma bakanlarının ziyaretleri ateşkes konusunda uzlaşma çıkmaması üzerine son dakikada iptal edilmiş, geçen ay Ankara’da yapılan görüşmeden ise 4 maddelik bir mutabakat metni temelinde iki ülke arasındaki görüşmelere devam edilmesi kararı çıkmıştı.

Türkiye ve Rusya’nın geçen ay vardıkları Libya uzlaşısında tarafların ateşkes ve siyasi süreç için teşvik edilmesi bulunuyordu. Türk ve Rus heyetleri, halihazırda Libya’da fiili ateşkesin sürdüğü bir ortamda Libya’da atılabilecek adımları ele alacak.Görüşmelerin bugün tamamlanması bekleniyor.