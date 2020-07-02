Ankara, NATO'ya karşı YPG şartından bir kez daha vazgeçti
Türkiye’nin, NATO’nun Doğu Avrupa ülkeleri için kararlaştırdığı gizli savunma planının uygulanmasına yönelik blokajı kaldırdığı bildirildi.
AFP’nin haberine göre Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, “Sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Planlara onay çıktı” dedi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Linkevicius, anlaşmazlığın nasıl çözüldüğüne dair detay vermedi.
Doğu Avrupa savunma planında geçen aralıkta Londra’daki NATO zirvesinde siyasi uzlaşmaya varılmıştı. Ancak planın uygulamaya geçirilebilmesi için tüm üye ülkelerin oybirliği gerekiyor.
Ankara’nın onay karşılığında “NATO üyelerinin YPG/PYD’yi terör örgütü olarak tanımasını” talep ettiği gündeme yansımıştı. Rusya’ya karşı savunma planları, özellikle kendilerini tehdit altında gören Polonya ve Baltık ülkeleri açısından önem taşıyor.
Video Haberler
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi