Ankara Tabip Odası'ndan 'Covid-19 aşısı ücretsiz olsun' çağrısı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:15

Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan Influenza (grip) virüsünün, ciddi komplikasyonları olduğu ve aşısı bulunduğu belirtilen açıklamada, bu aşının Türkiye’de sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere yapıldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir eylem planı oluşturması gerektiği vurgulanan ATO açıklamasında, “Bu eylem planının önemli bir ayağı grip aşısının yaş ve kronik hastalık gözetmeksizin tüm toplum için ücretsiz olmasıdır” ifadelerine yer verildi.