Ankara Üniversitesi'nden 'uzaktan eğitim' kararı

04 Eylül 2020 Cuma, 09:19

Ankara Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğretim sürecinin uzaktan eğitimle yapılacağını açıkladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada klinik uygulama ve intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim modelinin gerçekleştirileceği belirtilirken, sınavlara ilişkin “Yarıyıl ara sınavlarının, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Üniversitenin aldığı kararlar şöyle:

1. Klinik uygulama / intörn eğitimi içeren programlarda "Karma Eğitim (Hibrit)"; diğer programlarda ise "Uzaktan Eğitim" yöntemlerinin uygulanması,

2. Teorik derslerin ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan öğretim yolu ile çevrimiçi yapılması,

3. Üniversitemiz Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Veteriner Hekimliği Programlarında yürütülen klinik uygulama/ intörn eğitimlerinin, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili Fakülteler tarafından planlanması,

4. Öğretmenlik uygulamalarının, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülmesi,

5. Yarıyıl ara sınavlarının, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilmesi,

6. Final ve bütünleme sınavlarının uygulama yönteminin, Kasım ayının son haftasında değerlendirilmesi,

7. Tüm öğrencilerimiz için akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine özel önem verilmesi kararları alınmıştır.