Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması
Ankara Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.
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