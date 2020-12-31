Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:34

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.