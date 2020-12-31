Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması

Ankara Valiliği, yarın cuma namazına gitmek isteyenlerin ikametlerine en yakın camiye, araç kullanmamak kaydıyla gidebileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 12:34
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ve cuma namazı saatleriyle sınırlı olarak ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" denildi.


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