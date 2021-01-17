Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı
Ankara Valiliği, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
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