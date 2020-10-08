Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!

08 Ekim 2020 Perşembe, 21:16





Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji de Ankara için sarı uyarı vermiş, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.