Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Ankara Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı verdi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji de Ankara için sarı uyarı vermiş, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.
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