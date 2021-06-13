Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DHA
13 Haziran 2021 Pazar, 13:23
Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.





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