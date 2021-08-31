Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

31 Ağustos 2021 Salı, 21:04

Ankara Valliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

