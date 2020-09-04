Ankara Valisi'nden kritik 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi.

(DHA)
04 Eylül 2020 Cuma, 11:16
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Ankara Valisi Vasip Şahin vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Şahin, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.



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