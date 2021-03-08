Ankara ve Ege'de 8 Mart eylemleri: İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız!

08 Mart 2021 Pazartesi, 18:22

Ankara’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle farklı noktalarda eylemler düzenledi. Kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ve Ankara Kadın Platformu, düzenledikleri basın açıklamaları ile İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını yinelerken, Ankara Barosu da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı tutum alması için politika belgesi açıkladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’nın çeşitli yerlerinde basın açıklamaları gerçekleştirdildi. Bu kapsamda, sağlık meslek örgütlerinin kadın üyeleri Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlemek istedi. Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Hemşireler Derneği üyeleri tarafından “Yaşamak, yaşatmak için” sloganı ile düzenlenmek istenen eylemi polis engellemeye çalıştı. Açıklamada kullanılacak pankart, polislerin müdahalesi yırtıldı ancak buna karşın basın açıklaması gerçekleştirildi. Pandemiye karşı gerçekçi koruyucu önlemler alınmaması nedeniyle giderek artan iş yükünün en çok kadın sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkıldığı vurgulanan açıklamada, “Kadınlar hala standart erkek bedenine göre yapılan koruyucu ekipman nedeniyle çok daha zor, ergonomik olmayan koşullarda, uzun saatler çalışmak zorunda bırakılmakta” denildi.

"İSTİSNASIZ UYGULANSIN"

Kadınların, okula ya da kreşe gidemeyen çocuğun, hane halkının artan bakım, temizlik, hijyen ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, “Kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, sadece kadın oldukları için psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra meslektaşları ve amirleri olan erkekler tarafından da mobbinge maruz kalmakta” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 8 Mart’ta kadınlara ücretli izin verilmesi, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunun tehlikeli iş kolu kapsamına alınması, kadın sağlık çalışanlarına ek yıpranma payı verilmesi, kadınlara uygun kişisel koruyucu ekipmanın ücretsiz olarak sağlanması, “fiilen uygulanan kürtaj yasağı”na son verilmesi, kadınların şiddet ve taciz durumunda başvurabileceği bağımsız kadın birimleri kurulması, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’nın tam ve istisnasız uygulanması çağrısı yapıldı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN ADLARI OKUNDU

Ankara Barosu da Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması ile kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı tutum alması için “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi”ni açıkladı. Ankara Barosu’nun her türlü şiddetin ve özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın karşısında olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadın cinayetine kurban giden kadınların adlarını tek tek okudu. Kadın avukatlar ise baronun politikası belgesini açıkladı. Açıklamada, “Ankara Barosu, bu belge ile avukatlara, stajyer avukatlara ve baro çalışanlarına karşı toplumsal cinsel dayalı ayrımcılık, şiddet, taciz ve saldırı içeren hiçbir davranışın görmezden gelineceği taahhüt eder. Bunlara maruz bırakıldığını düşünen bileşenleri, başvuru konusunda gerekli adımları atmaya teşvik eder” denildi.

ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Ankara Kadın Platformu ise Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Eteğime değil emeğime bak”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ve “Ölmek istemiyoruz” gibi dövizler taşıyan kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınları andı. Eylem öncesi ise bir kadının, “Boğaziçi eylemleri nedeniyle arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten kadınlar, rektör atamasına tepki gösterdi. “Her gün 3 kadının yaşam hakkının erkekler tarafından ellerinden alındığı” belirtilen açıklamada, “Kadınlar katledilirken, AKP ne yapıyor? Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenebilmesi için bütün mekanizmalarıyla mücadele etmesi gerekirken erkek egemen yargı İpek Er’e tecavüz eden uzman çavuşu serbest bırakıyor, Nadira Kadirova cinayetinde birincil şüpheli olan AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal milletvekilliğine devam ediyor ancak Melek İpek gibi hayatını savunan, ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlar haksız ve hukuksuzca cezalandırılıyor” denldi.

"SÖZLEŞMEYİ UYGULATACAĞIZ

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısının yapıldığı açıklamada, “Devlet, bir yandan cezasızlık ile faillere cesaret verirken diğer yandan koruma kararlarını yerine getirmeyerek, kadına şiddet konusunda önlem almayarak, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ne açıkça saldırarak kadınları savunmasız bırakmaya çalışıyor, bu da yetmez gibi fetvalarla kadınların hayatı kuşatılıyor. İktidar, kadınları ve LGBTİ’leri nefret söylemleriyle hedef gösteriyor, saldırıya uğramalarına ve öldürülmelerine göz yumuyor. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız” ifadeleri kullanıldı.

EGE'DE 8 MART: ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ege Bölgesi’nde STK’lar ve belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadın dernekleri de kadına şiddetin durdurulması ve İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe sokulması için eylemler yaptı.

FOÇA: Foça İlçesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bazı siyasi parti kadın kolları ve kadın platformları üyeleri Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Gün ile ilgili basın açıklamaları yapıldı. Kadın hakları ve dayanışmasına dair dövizler taşındı. Birlikte şarkılar söylendi. Meydanda son konuşmayı yapan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’de kadına şiddet konusuna dikkat çekti. Fatih Gürbüz; "Her günümüz de olduğu gibi 8 Mart’ta da konuşmalarımız şiddet hakkında başlıyor, şiddetle bitiyor. Kybele’nin Kadın kenti Foça’dan kadınlara sesleniyorum. Gelin hep birlikte Foça Kybele Kadın Kenti’ni kuralım. Bizi bizden ayıran her şeyi geride bırakıp, eşitlik için bir arada olalım. Kadınlar için fayda sağlayacağımız bir kent inşa edelim. Birlikte şiddetle mücadele edelim“ dedi. konuşmaların ardından kadınlar ve katılımcılar şarkıcı Günce’nin söylediği bazıları marş formundaki şarkılara eşlik ettiler.

MARMARİS: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris 8 Mart Kadın Platformu tarafından bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Ketenci Otel’in önünden başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona eren yürüyüşe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kadına yönelik şiddete karşı sloganların atıldığı yürüyüşün ardından okunan basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması vurgusu yapıldı. Meydanda kurulan statta Belediye Başkanı Oktay kadınlara karanfil hediye etti.

KUŞADASI: CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, “Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar” dedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde CHP Kuşadası Kadın Kolları tarafından İlçe Binası önünde bir basın açıklaması yapıldı. Türkiye’de kadınların ekonomik, toplumsal ve özel alanda büyük sorunlar yaşamaya devam ettiğini ifade eden Başkan Ayşegül Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar temsilcileri tarafından İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara, 8 Mart’ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar, elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. İktidar zihniyeti kadınlara ‘itaat et rahat et’ anlayışını dayatıyor.”