Kadınlar ülke genelinde alanlara çıktı: "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var!"

08 Mart 2021 Pazartesi, 17:53

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” yurt genelinde düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Alanlara çıkan kadınlar, AKP hükümetinin kadın haklarına dönük saldırılarına, artan baskıya, işten atmalara, güvencesiz çalışmaya, şiddete, geleceksizliğe, kadın cinayetlerine, her türden gericiliğe karşı seslerini yükseltti.

SAMSUN: TARTIŞMALAR MÜCADELEYİ GERİLETİYOR

Samsun Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Onur Anıtı’nda düzenlediği basın açıklaması ile kutladı. Kadın Platformu Sözcüsü Filiz Öztopal yaptığı açıklamasında “Kadın cinayetlerinin hala sıradan bir adli vaka olarak görülmesi, cinsel istismarı yapanın değil, istismara uğrayanın sorgulanması, ‘Anadır baş tacımızdır’ diye övgüler sunulan kadına iş hayatında; çocuk sahibi olması, gebelik ve evlilik sebebiyle dezavantajlı tutum takınılması, nafakanın bir hediye gibi görülerek tartışmaya açılması ülkemizde kadın hakları alanında verilen mücadeleyi geriletmektedir” dedi.

ÇORUM: SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

Çorum Kadın Platformu’nun çağrısı ile Kadeş Barış Meydanı’nda buluşan kadınlar “kadın yürüyüşü” düzenledi. Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de destek verdiği açıklamada “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınız, anayız, barıştan yanayız” sloganları atıldı. Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, “Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmeler etkin uygulansın. Örgütlü kadın mücadelemizle, özgür bir toplumu inşa edelim” şeklinde konuştu.

TUNCELİ: GÜLİSTAN DOKU'NUN AKIBETİ SORULDU

Tunceli’de Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 1 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini sordu. Kadınlar “Gülistan Doku'ya ne olduğunu hala bilmiyoruz. Buradan tekrar sesleniyoruz; soruşturma şeffaf ve adil şekilde yürütülsün, şüpheli kişiler gerçeği açığa çıkaracak biçimde soruşturulsun” dediler. Platform adına açıklamayı yapan Dilek Kurban, “Kadınlar 8 Mart'ı mücadele ve dayanışma ruhuyla kazandığı haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı, ekonomik krizin, yoksulluğun, şiddet ve istismarın giderek arttığı koşullarda karşılıyor” dedi.

DİYARBAKIR: POLİS DEZENFEKTANLARA EL KOYDU

Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda 8 Mart mitingi düzenledi. “Kadın cinayetleri, tacizler ve tecavüzler politiktir”, “Eşit ve özgür bir yaşam için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Doğanın ve kadının özgürlüğü için ekolojik yaşamı savunuyoruz”, “Kadın tutsaklar için kadınlar için adalet” yazılı pankartlar açılan mitingte, “Direne direne kazanacağız”, “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Kadın yaşam özgürlük” dövizleri taşındı. HES kodu ile alana giriş yapan kadınların yanlarında getirdiği dezenfektan ve su şişelerine polis el koydu. Mitinge kadınlar yöresel kıyafetleriyle katıldı.

MALATYA: ÜCRETLİ İZİN GÜNÜ OLSUN

Malatya Demokratik Kadın Platformu, Emeksiz Üst Kavşağı'nda basın açıklaması ve kadın portrelerinin yer aldığı tiyatral bir gösteri düzenledi. Platform adına açıklama yapan Nuray Karadağ , “Kadınlar ve LGBTİ+ lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmasına son verilmeli, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı, çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır” dedi.

MUĞLA: MARMARİS'TE YÜRÜYÜŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadınlar, yürüyüşte bir araya geldi. Marmaris 8 Mart Kadın Platformu tarafından “Vardık, varız, var olacağız” sloganıyla organize edilen yürüyüşe onlarca kadının yanı sıra erkekler de katıldı. Atatürk Caddesi'nde başlayan ve kadına yönelik şiddete karşı sloganların atıldığı yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

BATMAN: YÜRÜYÜŞE ENGEL

HDP Kadın Meclisi dün Batman Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Yürümek isteyen kadınlar polis tarafından ablukaya alınarak engellendi. Polisin tüm engellemelerine rağmen bekleyişini sürdüren kadınlar, daha sonra kortej halinde HDP Batman İl Örgütü binasına doğru yürüyüşe geçti. Kadınlar alkışlarla eylemlerini sonlandırdı.

BALIKESİR: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Ayvalık 8 Mart Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde krize, eşitsizliğe, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı Ayvalık Meydanı'nda buluştu. Çok sayıda kadının bir araya geldiği etkinlikte, açıklama öncesi dans ve performans sanatçısı İlayda Evgin, Gaye Su Akyol'un "Kendimin Efendisiyim" isimli şarkısı eşliğinde dans gösterisi sergiledi. Platform adına Zehra Tanrıverdi ve Sevtap Oran okudu. Türkiye'deki kadın hakları ihlallerine değinen Oran, son bir yılda Türkiye'de 300 kadının erkek şiddetiyle yaşamını yitirdiğini anımsatarak “Bir kez daha buradan sesleniyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Mevcut yasaları uygulamak yerine, kadınların kazanılmış haklarına utanmadan göz dikiliyor, kadınların anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek isteniyor” dedi.

MUĞLA: ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneğinin çağrısı ile Fethiye Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar eşitlik, adalet ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele çağrısı yaptı. Etkinliğe kitle örgütü, dernek ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kurulan kürsüde söz alan Emek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sibel Kekeç, güvenceli iş, şiddetsiz yaşam için örgütü mücadele çağrısı yaparak, "Mahallelerimizden, fabrikalarımızdan, işyerlerimizden başlayarak en yakınımızdaki kadınlarla yan yana gelelim. Bizi yalnızlığa mahkûm etmek isteyenler karşısında örgütlenelim, mücadeleyi büyütelim" dedi.

AYDIN: DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK İÇİN...

Didim Kadın Platformu, gerçekleştirdiği eylemde yürüyüşe izin vermeyen Didim Kaymakamlığına ve çıplak arama işkencesine tepki gösterdi. Kent Meydanında düzenlenen eylemde platform adına basın açıklamasını DİSK Genel-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Aslı Oflaz Kaya okudu. Kaya, "Yine birbirimizden güç almak için, emeğimiz, bedenimiz, bizimdir demek için, kadın dayanışmasını büyütmek için buradayız" dedi.

MERSİN: KATİLİN SOKAKTA NE İŞİ VAR?

Mezitli Belediyesi’nun düzenlediği etkinlikte şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına 8 Mart Parkı ve Feray Şahin Parkı’na adet fidan dikimi yaptı. Etkinlikte FerayŞahin’in annesi Aysel, babası Bekir Şahin ile birlikte fidan diken Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart’ın kutlama değil mücadele günü olduğuna dikkat çekerek sözü kadınlara verdi. Feray’ın annesi Aysel, “ Benim kızım 23 yaşında son sınıf öğrencisiydi. Hayatımızda hiç tanımadığımız görmediğimiz Fatih Burak Aykul isimli katil kızımı suçsuz savunmasız olduğu halde katletti. Ve 5 yıl 3 indirimli bir ceza verilerek sokağa bırakıldı. Kızım kara toprakta katil sokakta. Biz acımızı bir kenara bırakıp adalet peşinde koşuyoruz meydanlarda adalet arıyoruz. Bununu neresi hak hukuk adalet. Böyle adalet olmaz olsun. Kızımız katleden katilin sokakta ne işi var” diyerek isyanını dile getirdi.