Ankara ve Kayseri'de FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı
Ankara ve Kayseri'de peş peşe FETÖ operasyonları düzenlendi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
KAYSERİ'DE DE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Kayseri'de de FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
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