FETÖ'cü Emre Uslu'dan KHK'lilere: Parti kurarlarsa çok rahat pazarlık yapabilirler
Firari FETÖ'cü eski Emniyet amiri Emre Uslu, KHK ile görevine son verilenlerin parti kurabileceğini belirtip "Bu güç ile kendi hakları için de, terör söyleminin yok edilmesi için de, hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler" dedi.
FETÖ firarisi eski Emniyet amiri Emre Uslu, KHK ile görevine son verilenlere parti kurmaları yönünde çağrı yaptı.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Uslu, “Bugün KHK’lılar parti kursa 1 yıl içinde iyi çalışmayla alacakları oy 1 ila 3 milyon arasında” iddiasında bulundu.
Uslu şöyle yazdı:
“Bu güç ile KHK’lılar kendi hakları için de, terör söyleminin yok edilmesi için de, hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler. Tüm gözlemlerim bu sonucu veriyor
‘KHK’lılara parti kurdurmazlar’ fikri bir öğrenilmiş çaresizliktir. 40 KHK’lı bir araya gelsin dilekçesini versin tam da şimdi onların parti kurmasını ister AKP (muhalefeti bölmek için) onlar da kurar partisini. Muhalefet mi? Onlar FÜTÜLEMEYE devam etsin.”
İşte Uslu'nun paylaşımları:
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