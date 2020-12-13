Ankara’da 2 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Ankara’da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yapan 2 işçi, üzerlerine çöken toprağın altında kaldı. Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedeni çıkartıldı.

İHA
13 Aralık 2020 Pazar, 17:03
Ankara’da 2 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
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Ankara’da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.


Göçük altında kalan Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin cansız bedeni olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, Mehmet Vurgun’un da cansız bedenini göçük altından çıkardı. 


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