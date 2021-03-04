Ankara'da 4 gündür aranan Aleyna Şeker ortaya çıktı

Ankara’da 4 gün önce kaçırıldığı iddia edilen bedensel ve zihinsel engelli 20 yaşındaki Aleyna Şeker’in, Aksaray’da olduğu ortaya çıktı. Televizyon programında kendisi hakkındaki haberleri gördükten sonra sosyal medyadan tanışarak, birlikte Aksaray'a geldiği öne sürülen 26 yaşındaki İshak K. ile emniyete başvuran Şeker, ''İshak ile Ankara'da buluşup, kendi rızamla Aksaray'a geldim'' dedi.

DHA
04 Mart 2021 Perşembe, 15:29
Ankara'da 4 gündür aranan Aleyna Şeker ortaya çıktı
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Ankara'da yaşayan Mustafa Şeker, bedensel ve zihinsel engelli olduğunu belirttiği kızı Aleyna'nın 4 gün önce kaçırıldığını öne sürerek, televizyon programına katıldı. 

Bunun üzerine polis ekipleri, Aleyna Şeker'in bulunması için çalışma başlattı.    Arama çalışmaları sürdürülürken, Aleyna Şeker, yanındaki İshak K. ile bugün Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.   

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şeker, gazetecilere, ''İshak ile Ankara'da buluşup, kendi rızamla Aksaray'a geldim'' dedi.   

Sosyal medyadan tanıştıkları öne sürülen Aleyna Şeker ve İshak K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


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