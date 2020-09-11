Ankara'da 500 milyar dolar avı: MASAK harekete geçti

11 Eylül 2020 Cuma, 13:03

MASAK, İstanbul’da bir aracı kuruma giderek İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve vergi cenneti adalara para gönderenlerin listesini aldı.

Önce bilgi değişimini kabul eden İsviçre, Türkiye’nin askeri operasyonlarını bahane edip süreci durdurdu. İsviçre’nin bilgi paylaşımını kısa süre sonra açması bekleniyor. Aksi halde İsviçre de kendi ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarını göremeyecek.

Hata yapıp anlaşmaya gurbetçileri koruyan çekince koymayan Ankara, onları kurtarmak için de ara çözüm arıyor.

Türkiye’nin, Banka Hesapları ve Finansal Hareketlerin Otomatik Değişimi‘ni (AIA) öngören anlaşmayı 1 Ocak 2021'den itibaren uygulamaya koyacağını açıklaması, gündemi sarstı. Aralarında OECD ve AB üyelerinin bulunduğu 107 ülke ile anlaşmayı imzalayan Türkiye'nin, gurbetçileri unutup onların lehine kayıt koymaması büyük sıkıntı yaratacak.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; gurbetçiler için ara çözüm arayan Türkiye, bunun dışında ise şimdiye kadar ulaşamadığı bilgilere uzanabilecek ve kara para cennetlerine milyarları kaçıran Türk zenginleri yakalayabilecek.

OFF-SHORE HESAPLARA GÖZALTI

Otomotik Bilgi Değişimi Anlaşması gereğince, Türkiye'de ikametli bir kişinin, 107 ülkeden herhangi birinde bulunan hesabı Türkiye tarafından görülecek. Bu anlaşma gereğince, vergi ve para takibinden kurtulmak için deniz aşırı ülkelere ve kara para cenneti sayılan ‘Off Shore hesapların bulunduğu’ ada ülkelerine hesap açan zenginlerin milyarlarca dolarlık hesap bilgileri istenmeye başlandı.

Geçtiğimiz ay, İsviçre ve diğer ülkelerdeki Off-Shore hesaplarına zengin Türklerin paralarını gönderen bir Finansal Aracı Kuruma, İstanbul'da MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) tarafından gidildiği ve bilgilere el konulduğu öğrenildi.

İSVİÇRE'NİN TUHAF OYUNU

Bu gelişmeler olurken, aynı anlaşmaya imza atan İsviçre, Türkiye'nin Suriye operasyonunu bahane ederek ‘Otomatik Hesap Bilgi Değişimi’ni durdurmuş durumda. Bir ülke otomatik bilgi değişimini durdurursa, diğeri de durduruyor. Yeniden bilgi değişimi açılana kadar, İsviçre de ülkesindeki Türklerin Türkiye'deki hesaplarıyla ilgili bilgi alamayacak.