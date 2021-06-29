Ankara’da Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde salgının tarihi üzerine sergi
Ankara’da Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde dünyanın içinde bulunduğu salgın nedeniyle Anadolu’da MÖ 2000 ile 1400 yılları arasında salgın üzerine yazılmış tabletler sergileniyor.
“Konuşan tabletler sergisi”nde Hitit ve Kültepe tabletleri yer alıyor. Anadolu’daki en eski salgın hastalıklardan bahseden Asur Ticaret Kolonileri dönemine ait üç adet Kültepe tableti, yine Hitit dönemine ait 2’nci Murşilli’nin Veba Duası tableti ve aynı konuya ait iki adet fragman, 14 adet de salgın hastalıktan kurtulmak için yapılan değişik ritüelleri anlatan tabletler ziyaret edilebiliyor.
Sergi ile geçmiş dönemlerde de Anadolu’da salgın hastalıkların bulunduğu ve hastalıklara karşı tedbirler kapsamında dualar edildiği, adaklar adandığı, ritüeller yapıldığına dair bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
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