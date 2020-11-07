Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Ankara'da 52 yaşındaki Adem Ö, eşini, oğlu ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Değnekçilikle geçimini sağlayan baba oğlu tarafından dövüldüğünü ileri sürdü

DHA
07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:53
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
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Ankara'da aile içi tartışmada eşi ve 2 çocuğunu öldüren Adem Ö. (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Adem Ö.'nün verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk (32) tarafından darp edildiğini, eşi Nefik Öztürk (50) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) oğlunun yanında olduğu için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Ö., polis merkezinde gözaltına alındı. Katliamda hayatını kaybeden anne imle 2 çocuğun cansız bedeni de cenaza aracı ile morga kaldırıldı.



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