Ankara'da bazı mahalleler karanlığa gömüldü! 3 saattir elektrik yok

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:03

Ankara'nın Çankaya'ya ilçesinde 22'ye yakın mahalleye 3 saattir elektrik verilemiyor. '186 Başkent EDAŞ Elektrik Arıza' ihbar hattını arayan yurttaşlara telesekreter, oluşan arıza nedeniyle ekiplerin sorunu çözmek için bölgede olduğunu ve çalışmalar yaptığı bilgisini veriyor.

Çankaya'da elektrik kesintisi yaşanan mahalleler şöyle:

- Gaziosmanpaşa

- Seyranbağları

- Aşıkpaşa

- İncesu

- Metin Oktay

- Tınaztepe

- 100. Yıl

- Muhsin Ertuğrul

- Cumhuriyet

- Bağcılar

- Barbaros

- Fidanlık

- Mimar Sinan

- Bayraktar

- Küçükesat

- Büyükesat

- Kazım Özalp

- Umut

- Sefa Tepe

- Göktürk

- Doğuş

- Ön Cebeci