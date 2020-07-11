Ankara'da bazı mahalleler karanlığa gömüldü! 3 saattir elektrik yok
Ankara'da Gaziosmanpaşa, Küçükesat, İncesu, Cumhuriyet, Barbaros gibi mahallerin de aralarında bulunduğu 22'ye yakın mahalleye 3 saattir elektrik verilemiyor.
Ankara'nın Çankaya'ya ilçesinde 22'ye yakın mahalleye 3 saattir elektrik verilemiyor. '186 Başkent EDAŞ Elektrik Arıza' ihbar hattını arayan yurttaşlara telesekreter, oluşan arıza nedeniyle ekiplerin sorunu çözmek için bölgede olduğunu ve çalışmalar yaptığı bilgisini veriyor.
Çankaya'da elektrik kesintisi yaşanan mahalleler şöyle:
- Gaziosmanpaşa
- Seyranbağları
- Aşıkpaşa
- İncesu
- Metin Oktay
- Tınaztepe
- 100. Yıl
- Muhsin Ertuğrul
- Cumhuriyet
- Bağcılar
- Barbaros
- Fidanlık
- Mimar Sinan
- Bayraktar
- Küçükesat
- Büyükesat
- Kazım Özalp
- Umut
- Sefa Tepe
- Göktürk
- Doğuş
- Ön Cebeci
Video Haberler
- ‘Yüz yıl sonra bölmeyi başardınız’
- TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar
- Erdoğan, kendi Ayasofya kararını yine kendi eleştirmiş
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı