Ankara’da Boğaziçi eylemine saatler kala gözaltılar başladı
Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için yapılacak eylem öncesinde, bazı öğrenciler evlerinin önünden gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Ankara’daki öğrenciler saat 14.00’te Güvenpark’ta basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
Ancak açıklama öncesinde bazı öğrenciler evlerinin önünden gözaltına alındı. İddiaya göre Şamil Parlak ve Doğuş Özdemir isimli öğrencilerin evinin önünde bekleyen polis GBT yapmak istedi ve daha sonra her iki öğrenci de gözaltına alındı.
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