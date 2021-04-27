Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005'te sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 16 yıl önce memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- BioNTech aşısı olanlarda kritik semptom
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!