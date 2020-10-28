Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
28 Ekim 2020 Çarşamba, 08:48
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
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