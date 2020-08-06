Ankara'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı, 9 kişi firarda

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:30

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentin merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde IŞİD operasyonu düzenledi.

Operasyonda IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 19 şüpheli hedef alındı.

Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.