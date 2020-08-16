Ankara'da karantinada olması gereken kişi Bolu'da yakalandı

Ankara'da karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.

AA
16 Ağustos 2020 Pazar, 16:09
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Abant Tabiat Parkı girişinde yaptıkları kontrolde, bir kişinin Ankara'da evinde karantinada olması gerekirken burada olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Tabiat parkına gelen sağlık ekipleri, Covid-19 testi pozitif olan kişi ile  temas ettiği gerekçesiyle yanındaki arkadaşını da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürdü.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişiye, idari para cezası kesileceği ve hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Bu arada tabiat parkında dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.


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