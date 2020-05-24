Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. İlk belirlemelere göre, 5'i polis, 6 yaralı var.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2020 Pazar, 21:59

Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. 5'i polis, 6 kişi yaralandı.

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