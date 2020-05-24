Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. İlk belirlemelere göre, 5'i polis, 6 yaralı var.
Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. 5'i polis, 6 kişi yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Londra'da bir ilk
- Beyoğlu'nda hareketli anlar!
- İstanbul'dan Uludağ tekrar görüntülendi
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
- Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi
- Köpek balığı ile burun buruna geldi!
- Tatilciler akın etti! 20 binden fazla araç giriş yaptı
- Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti
- Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey