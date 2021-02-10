Kuru öküz kafaları, oyuncak bebekler, kırmızı bilyeler... Büyücü çetesi çökertildi
Ankara'da 'dua okuma', 'muska yazma' gibi yöntemleri kullanıp, 'büyü' yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan bir 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan bir çete tespit edildi.
Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi. Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
15 ADRESE BASKIN
Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyalara el konuldu. Büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Evde, büyü yapmada kullanıldığı öğrenilen kuru öküz kafası, küçük oyuncak bebekler, kırmızı renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi. Büyü yapmada kullanılan çok sayıda eşyaya el konuldu.
Öte yandan gözaltına alınan ve Suriye uyruklu oldukları belirtilen şüphelilerin son 1 yıldır büyü yapma vaadiyle vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla cip ve villa satın alarak, lüks yaşam sürdüğü belirlendi. Polis, operasyon kapsamında 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.
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