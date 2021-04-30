Ankara'da tam kapanmanın ilk gününde denetim noktalarında yoğunluk
ANKARA'da, tam kapanmanın ilk gününde trafik ekiplerinin denetim yaptığı noktalarda yoğunluk oluştu.
Türkiye genelinde 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Trafik ekipleri Başkent'in birçok yerinde denetim noktası oluşturdu.
Sabah saatlerinden itibaren denetim noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Dumlupınar Bulvarı üzerindeki kontrol noktasındaki araç kuyruğu uzadı. Kuyrukta bekleyen bazı sürücüler, duruma tepki gösterdi.
Polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurup belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
Başkent'in meydanlarında da polis ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, kısıtlamaya rağmen insan yoğunluğunun olduğu görüldü.
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