Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
Ankara Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması yurttaşları tedirgin etti. Görevliler sudan numune alarak inceleme başlattı.
Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi yurttaşları tedirgin etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cep telefonlarıyla görüntü çeken yurttaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular