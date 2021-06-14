Ankara'da usulsüz arazi satışı operasyonu: 30 gözaltı
Ankara'nın Haymana ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen, aralarında kamu görevlileri ve üç köy muhtarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Haymana'da bazı kamu görevlilerince satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek satıldığı bilgisi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişinin faaliyetleri adım adım izlendi.
Polisin yaptığı incelemede Haymana'daki 10 köyde yer alan arazileri almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, kamu görevlileri İ.G, M.K. ve B.K'nin 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışı mümkün olmayan mera arazilerinin niteliğini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde değiştirdikleri belirlendi.
Rüşvet aldıkları kişilere sahte dekont da veren zanlıların, bu yöntemle kamuya ait birçok merayı sattıkları kaydedildi.
Bazı köy muhtarlarının da kendilerine arazi aldıkları ya da başkalarına arazi alınmasında aracı oldukları tespit edildi.
Mera arazisi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını ve arazilerin bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylülerin durumdan rahatsız olarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kamu görevlisi ve 3 köy muhtarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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