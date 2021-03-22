Bakan Koca bu kez 'şiir' önerdi: "Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir"
Koronavirüs salgınında ölümler ve yeni vaka sayıları her gün artmaya devam ederken Sağlık Bakanı Koca, “Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir” dedi.
Mart ayı itibariyle başlatılan 'kontrollü normalleşme' süreciyle birlikte koronavirüs salgınında vaka artışının önü alınamıyor. Günlük vaka sayısının 20 binleri, günlük ölü sayısının ise 100'leri bulduğu salgında yurttaşlar aşı haberi beklerken Sağlık Bakanı Koca ise 'şiir' paylaşımı yaptı.
Bakan Koca, 21 Mart Dünya Şiir günü dolayısıyla Twitter hesabından 1 gün gecikmeyle paylaşımda bulundu.
"Dün atmayı bugüne bıraktığım tweet: 21 Mart Dünya Şiir Günü, dün, bugün, yarın kutlu olsun." diyen Koca, "Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir, unutmayalım." diye yazdı.
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