Ankara'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 15 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 54 tabanca fişeği, 20 uzun namlulu fişeği, doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 uyuşturucu hap, çok sayıda silah parçası ile silah tamir ve bakımında kullanılan alet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
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