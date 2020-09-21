Ankara'daki ikinci baro başvurusunu MHP duyurdu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 22:02

Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında yaşanan tartışmanın ardından Avukatlık Kanun’nda yapılan yasa değişikliğiyle 5 binin üzerinde kayıtlı avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatın imzasıyla ikinci baro kurulmasının önü açılmıştı. Baroların siyasileştiği tartışmalarının gölgesinde Ankara’da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği’ne resmî başvuru yapıldı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yapılan başvuruyu Twitter hesabından paylaştı. Öztürk, “Savunmanın tarafsız ve yılmaz sesi olmak için yola çıkan 2 No'lu Ankara Barosu'nun kuruluş başvurusunu gerçekleştirdik. Türk yargısı, Türk milleti ve Avukatlık mesleği adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ikinci baro kurucularından avukat Aydın Akpınar ile beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Yıldız, ziyaretlerinin fotoğrafını Twitter’dan paylaşırken “Ankara 2 No’lu Baronun kurucular kurulu üyesi Sayın Av.Aydın Akpınar Bey ile birlikte, Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arz'da bulunarak emir ve talimatlarını aldık” ifadelerini kullanmıştı.