Ankara’daki sağlık emekçilerine saldırıda yeni gelişme!

22 Eylül 2020 Salı, 19:26

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak ve barikat kurarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.