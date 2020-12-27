Ankara’dan Atina’ya NOTAM tepkisi

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak, sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy ancak Atina’nın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini gördüklerini kaydetti. Aksoy, “Buna son örnek, Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un geçen perşembe Aydın’ın Didim ilçesi açıklarındaki Limnos, Leros, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek Adaları’nı (Agathonisi) ziyaret ettiği belirtildi. Floros’un Türkiye’yi hedef alan çıkışları dikkat çekti. Yunan basınına yansıyan haberlere göre Floros’un önümüzdeki günlerde ziyaretlerini sürdüreceği aktarıldı.



