Barzanilere teşvik ABD'den

11 Mart 2021 Perşembe, 03:00

Dışişleri Bakanlığı, “Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY’den bu vahim hatanın düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Büyükelçi Onur Öymen, “Bu durum, Türkiye’nin birçok konuyu gözden geçirmesini gerektirebilecek kadar önemlidir. Kuzey Irak’taki yerel yönetimle çeşitli dönemlerde çeşitli düzeylerde ilişki kurulmuştur, ziyaretler olmuştur. Fakat bunların hiçbiri bazı davranışları, söylemlerini sineye çekebileceğimiz anlamına gelmez” dedi. “Türkiye’nin iyi ilişkilerine karşın IKBY’nin böyle bir adım attığına” dikkat çeken Öymen, “Kuzey Irak’taki yerel yönetim kendini bu kadar fütursuzca hareket etme hakkına sahip görüyorsa, bu ciddi bir durum yaratır. Bazı büyük devletlerin bunlara müsamaha göstermesi, onları desteklemesi, bunların Türkiye’ye karşı bu gibi kabul edilemeyecek davranışlarda bulunmasını haklı göstermez. Türkiye, resmen özür dilenmesini ve pulların iptal edilmesini de istemelidir” ifadelerini kullandı.

‘ZİYARETİ FIRSAT BİLDİLER’

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de halihazırda IKBY’nin Papa’nın ziyaretini fırsat bilerek böyle bir propagandaya giriştiğini belirtti. Özülker, “Tabii ki bir sonuç vermez, bu gayet net biliniyor. İçlerindekini dışa dökmüşler. Vahim bir şey olduğuna kuşku yok. Dış politikada duygusallığa yer yoktur, orada PKK ile mücadele edilirken IKBY ile işbirliği de yapılmaktadır. Dolayısıyla IKBY’yle ilişkileri bozmak Türkiye’nin menfaatine olmaz” diye konuştu. Özülker, ABD’nin tutumunun da IKBY açısından “teşvik edici” olduğunu dile getirerek “ABD, Suriye’nin doğusundan başlayarak Irak’ı da içine alacak bir şekilde burada bir Kürt devleti oluşturma politikası gütmektedir, bunu biliyoruz. ABD’nin tutumunun da bu kapsamda teşvik edici nitelik taşıdığı da açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

ERBİL: ONAY VERİLMEDİ

IKBY’den pul krizine ilişkin “Tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için henüz bir onay kararı yok” açıklaması geldi. Rudaw’ın haberine göre Erbil hükümet sözcüsü, “Sanatçılar basılmasını istedikleri birkaç pul tasarladı ancak bir onay söz konusu değildir” dedi.