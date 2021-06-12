Ankara’dan Libya'ya geniş katılımlı ziyaret

NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey heyetin Libya’yı ziyaret edeceği açıklandı.

AA
12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00
Ankara’dan Libya'ya geniş katılımlı ziyaret
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AA’nın haberine göre Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer alacak.

Günübirlik ziyarette heyetin, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacağı bildirildi. 


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