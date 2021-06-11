Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret
AKP'li Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Libya' hamlesi geldi.
Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki üst düzey bir heyetin Libya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.
Heyette Çavuşoğlu'nun yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.
Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.
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