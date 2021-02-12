Ankara’dan Washington’a iki gün içinde iki farklı ‘işbirliği ve S-400’ mesajları

12 Şubat 2021 Cuma, 06:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğini CNN International’a değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İlişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz” dedi.

Kalın, iki ülke arasında gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda “Sayın Cumhurbaşkanımız, Patriot ya da bir başka NATO müttefikinden başka bir savunma sisteminin satın alınması konusunda Türkiye’nin görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Bunu yapmaya hazırız, tam işbirliğine hazırız. Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Kendisi Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı tanıyor” açıklamasını yaptı.

Kalın, dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda da “Türkiye, Rus S- 400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak” dedi. ABD’nin, S- 400’lere ilişkin herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söylediğini belirten Kalın “S- 400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD’li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S- 400 anlaşamasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. Türkiye, Rus S400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak” dedi.

CNN International’da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin beklentilerini anlatan Kalın, Biden’ın, Türkiye ile ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz açıklamalarının seçim kampanya dönemine ait olduğunu savundu. Kalın, “Kendisi Türk siyasetini tanıyor. Söz konusu (önceki) açıklamaları uygunsuzdu, bunları reddettik, (Türkiye ile ilgili) söyleminin tonunu ve akışı değiştirecektir” diye konuştu.

Kalın, Biden’ın ekibinin tecrübeli profesyonellerden oluştuğuna ve bu kişilerin Türkiye’yi tanıdığına işaret ederek şunları söyledi: “Özellikle Suriye’den Irak’a, Libya’dan Kafkasya’ya ve Körfez ülkelerine kadar bugünkü meydan okumaları göz önüne aldığınızda onların (Biden’ın ekibi) Türkiye’nin stratejik önemini ve değerini ilişkinin merkezine koyacaklarına inanıyorum. İnanıyorum ki onlar Türkiye ile çok olumlu bir ilişkiye hazırlar.” “Biden yönetimi ile Trump yönetiminden daha iyi bir ilişki bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya da yanıt veren Kalın, Trump’ın Türkiye’yi dost olarak gördüğünü her zaman açıkça dile getirdiğini hatırlattı. Kalın, “Biden yönetimine gelince, ilişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz” dedi.

‘TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, S-400 sistemini “sürekli kullanmayabilecekleri” yönündeki önerisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde gündeme geldi. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yineledi. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde görüşeceğini söyledi. Price, “S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız” dedi.